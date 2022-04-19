"البحر الأحمر" تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من نشر وحدات نظام Enablon

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع نشر وحدات نظام Enablon بنجاح في إطار مساعيها الرامية لدمج وأتمتة وتبسيط ممارسات الحوكمة، والامتثال للمخاطر، والصحة والسلامة، والبيئة والاستدامة، واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي في إدارات الشركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاختيار على نظام Enablon وقع من شركة "ولترز كلوير" استنادا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها كمزود لحلول البرمجيات المتكاملة، حيث انطلق المشروع خلال يناير 2021، وتمكن الفريق الآن من إطلاق هذا الحل المتكامل بعد المرور بمراحل شملت التصميم والاستشارات التي استمرت لمدة 15 شهرا.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوي جون باغانو، أن العمل بدأ في ذروة الجائحة العالمية لدمج العديد من المهام وضوابط التحكم، لتعزيز عمليات إعداد التقارير ورصد ومواءمة مختلف الوظائف صناعة لأفضل ممارسات الصحة والسلامة وإرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، حيث تجاوزت أعداد القوى العاملة في الموقع حدود 16 ألفًا من موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير ومقاوليها.

من جهته، أشار نائب الرئيس والعضو المنتدب من شركة ولترز كلوير لوران ديشو إلى أن نظام منصة Enablon يوفر رؤية شمولية للمخاطر، للتعامل مع التحديات البيئية والصحة والسلامة.