"بنك بوبيان" يرفع أرباحه الفصلية 34% إلى 17 مليون دينار

ارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي بـ 34% في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 17 مليون دينار.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 15 مليون دينار.

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وقد تراجعت مخصصات الربع الأول بـ 16% إلى 9.9 مليون دينار.

وكان صافي أرباح بنك بوبيان ارتفع بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020، ليصل إلى 16.6 مليون دينار.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله نمت أرباح البنك بنسبة 41% إلى 48.5 مليون دينار.