.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بنك بوبيان" يرفع أرباحه الفصلية 34% إلى 17 مليون دينار

  • الخط
بنوك الكويت

"بنك بوبيان" يرفع أرباحه الفصلية 34% إلى 17 مليون دينار

نتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 15 مليون دينار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي بـ 34% في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 17 مليون دينار.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 15 مليون دينار.

وقد تراجعت مخصصات الربع الأول بـ 16% إلى 9.9 مليون دينار.

وكان صافي أرباح بنك بوبيان ارتفع بنسبة 49% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020، ليصل إلى 16.6 مليون دينار.

وعلى مدار العام الماضي بأكمله نمت أرباح البنك بنسبة 41% إلى 48.5 مليون دينار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا قرية يمنية تتحدى ميليشيا الحوثي بإحياء طقوس رمضان جماعيًا
اكتشف المزيد