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تراجع أرباح "أسمنت اليمامة" 46% إلى 29.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 

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أسمنت اليمامة
أسمنت اليمامة
سوق السعودية

تراجع أرباح "أسمنت اليمامة" 46% إلى 29.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول

أرجعته إلى انخفاض قيمة المبيعات وارتفاع المصاريف

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة صافي أرباح بلغ 29.6 مليون ريال، بانخفاض نسبته 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت الشركة أرباحا قدرها 54.9 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام 2021، يعود إلى انخفاض قيمة المبيعات وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية للربع الأول من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، إلى جانب زيادة الإيرادات الأخرى.

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