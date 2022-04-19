"فيبكو" تعود للربحية في الربع الأول مع 400 ألف ريال

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت أرباحاً قدرها 400 ألف ريال، مقارنة بخسائر قدرها 1.5 مليون ريال تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2022 مقارنة بالخسائر الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى ما يلي:

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- ارتفاع مجمل الربح نتيجة لارتفاع المبيعات بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في التصنيع.

- انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لتكوين مخصص للمكافآت خلال الربع الأول من العام 2021.

- انخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة لإحلال أصول رأسمالية متدنية الجدوى الاقتصادية خلال الربع الأول من العام 2021.

- زيادة أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وأضافت الشركة أن هذه النتائج جاءت على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لزيادة تكاليف الشحن.