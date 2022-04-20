أرباح بنك البلاد ترتفع 24.8% إلى 490 مليون ريال في الربع الأول
نتيجة ارتفاع دخل العمليات بنسبة 12%
أظهرت النتائج المالية الأولية لبنك البلاد، ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة بنسبة 24.82% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 490.3 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 392.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 14.56% مقارنة بأرباح نحو 428 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقال بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي مكاسب الاستثمارات ومكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات.
وبلغ إجمالي ربح العمليات 1.26 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 1.13 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
-
المركزي السعودي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشريةعبر برنامج "تنفيذ" اقتصاد
-
نتفليكس تخسر ربع قيمتها السوقية في جلسة واحدة.. عشرات المليارات تتبخرنسخة أرخص من الاشتراك لتعويض تراجع الاشتراكات قصص اقتصادية
-
مصر تكلف مجموعة اقتصادية من الوزراء لوضع خطة للتعافيمصطفى مدبولي: الدولة تحملت الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار العالمية اقتصاد