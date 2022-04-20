أرباح بنك البلاد ترتفع 24.8% إلى 490 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية لبنك البلاد، ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة بنسبة 24.82% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 490.3 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 392.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 14.56% مقارنة بأرباح نحو 428 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقال بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي مكاسب الاستثمارات ومكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات.

وبلغ إجمالي ربح العمليات 1.26 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 1.13 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.