ارتفاع أرباح "الرياض للتعمير" 25% إلى 139 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة صافي أرباح بلغت 139 مليون ريال بزيادة نسبها 25.2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب رتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة تنال بنسبة 34% عن الربع المماثل من العام السابق، وكذلك زيادة إيرادات المرابحات الإسلامية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 3% بسبب انخفاض إيرادات مزاد التعمير الدولي للسيارات، وارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 25% بسبب الإنفاق على أعمال الصيانة الدورية والوقائية وتعيين العديد من الكوادر في مراكز وأسواق الشركة.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف العمومية بنسبة 77% بسبب تعيين بعض الكوادر الإدارية وأعمال الصيانة وتكوين مخصص لبعض القضايا قدره 1.084 مليون ريال.