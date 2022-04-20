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ستاندرد آند بورز تصنف "التعاونية" عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

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التعاونية للتأمين مناسبة
التعاونية للتأمين
سوق السعودية

ستاندرد آند بورز تصنف "التعاونية" عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة

استناداً إلى قوة وضعها التنافسي ومعدل كفاية رأس المال وقوة الأداء المالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة التعاونية للتأمين "التعاونية" عن استلامها يوم الثلاثاء، تقريراً من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يؤكد حصول الشركة على تصنيف"A-" ونظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان لشركة "التعاونية"، اليوم الأربعاء، فإن وكالة ستاندرد آند بورز ذكرت في بيانها، أنها منحت "التعاونية" هذا التصنيف استناداً إلى مجموعة من عناصر القوة التي تتميز بها الشركة، أبرزها قوة وضعها التنافسي، ومعدل كفاية رأس المال، وقوة الأداء المالي مدعوماً بربحية الاكتتاب ودخل الاستثمار.

ومنحت ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية مستقرة لـ"التعاونية" نظراً لتوقعاتها بأن تحافظ الشركة على أدائها التشغيلي القوي ووضعها التنافسي داخل السوق المحلي، مع استمرار تحسن كفاية رأس المال خلال العامين القادمين.

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