كريدي سويس يتوقع خسائر فصلية كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
بسبب تراجع قيمة حصة البنك في Allfunds Group وتجنيب مخصصات إضافية
توقع مصرف كريدي سويس أن يتكبد خسائر في الربع الأول بسبب تضرر عوائد تصل إلى 210 ملايين دولار جرّاء الحرب الروسية - الأوكرانية.
يأتي ذلك بعد إعلان المصرف في مارس عن وقف أعماله في روسيا، في خطوة تتماشى مع نظرائه وسط العقوبات الغربية على موسكو.
وعزى البنك الخسائر المتوقعة أيضا إلى تراجع قيمة حصته في Allfunds Group والبالغة 8.6%، إلى جانب تجنيب مخصصات إضافية بـ 631 مليون دولار لتسوية قضايا قانونية سابقة.
ونهاية مارس الماضي، أمرت محكمة في برمودا، بنك كريدي سويس غروب، دفع 555 مليون دولار إلى الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي، بسبب تغاضيه عن المخالفات التي ارتكبها المصرفي السابق في البنك، وسرقة أموال رئيس وزراء جورجيا السابق وإساءة إدارة أمواله.
ورفع إيفانيشفيلي، دعوى قضائية ضد البنك لخرقه العقد والواجب الائتماني بعد أن اعترف الموظف المسؤول عن حسابه في البنك، باتريس ليسودرون، بقص ولصق التوقيعات لعمل رهانات غير مصرح بها على الأسهم.
وقال إيفانيشفيلي، إنه كان ضحية ليسودرون ولا ينبغي تحميله مسؤولية أفعاله.
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