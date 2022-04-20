مساهمو "حلواني إخوان" يقرون توزيع أرباح نقدية 20% عن 2021

وافق مساهمو شركة حلواني إخوان خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2021 بواقع ريالين للسهم الواحد بنسبة 20% من رأس المال بإجمالي نحو 70.71 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسيتم صرف الأرباح بتاريخ 11 مايو 2022.

وفوض المساهمون مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

وأقروا القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2021.