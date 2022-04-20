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نتائج ناسداك في الربع الأول تفوق توقعات وول ستريت

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وول ستريت

نتائج ناسداك في الربع الأول تفوق توقعات وول ستريت

إيرادات الشركة زادت 5% على أساس سنوي إلى 892 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ناسداك عن نتائج إيجابية فاقت توقعات وول ستريت للربع الأول من العام الجاري بدعم من الطلب القوي على منتجاتها المتعلقة بالاستثمار، وهو ما عوّض الهدوء الذي ساد الطروحات الأولية الجديدة.

حيث نمت الإيرادات الصافية 5% على أساس سنوي إلى 892 مليون دولار، أما الأرباح الصافية فقد نمت 1% إلى 329 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن بورصة ناسداك شهدت 70 اكتتابا أوليا بالربع الأول من هذا العام مقابل 275 طرحا أوليا في الربع المماثل من العام الماضي.

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