أرباح "تنمية" تتراجع 91.8% إلى 1.5 مليون ريال في الربع الأول
بسبب زيادة أسعار المواد الخام والمصاريف
تراجع صافي أرباح شركة التنمية الغذائية "تنمية" بنسبة 91.8% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 1.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 18.79 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021، ومقابل خسائر نحو 12.36 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 2% فقط بسبب استمرار الزيادة في أسعار السلع وانخفاض الدعم.
وأضافت أن تكاليف المبيعات ارتفعت بنسبة 23.4% بسبب الزيادة الكبيرة في سعر المواد الخام واستمرار الزيادة في الطاقة الاستيعابية للشركة بعد رفعها إلى 400 ألف طيراً في اليوم الواحد.
وارتفعت نفقات البيع والمصاريف العامة والإدارية بنسبة 34.3% لتصل إلى82.7 مليون ريال مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بسبب التركيز على الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في فئة الدجاج الطازج وتوسيع شبكة فروع الشركة وزيادة عدد الموظفين.
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