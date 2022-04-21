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أسمنت ينبع تستحوذ على 40% من "السعودية الكويتية للمنتجات الورقية" بـ32.3 مليون ريال

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أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

أسمنت ينبع تستحوذ على 40% من "السعودية الكويتية للمنتجات الورقية" بـ32.3 مليون ريال

مملوكة لشركة الشعيبة الصناعية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت ينبع، الانتهاء من الإجراءات القانونية لعملية شراء كامل الحصص المملوكة لشركة الشعيبة الصناعية في شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية وذلك مقابل مبلغ قدره 32.33 مليون ريال.

وقالت شركة أسمنت ينبع في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها اشترت نسبة 40% من شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية (الشركة التابعة) والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة لشركة الشعيبة الصناعية (الشريك) لتصبح شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية مملوكة لشركة أسمنت ينبع بنسبة 100%.

وأضافت أن الصفقة سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.

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وشركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية شركة متخصصة في صناعة أكياس الأسمنت الورقية بأنواعها وتجارة الجملة في أكياس الأسمنت، وحققت صافي ربح نحو 5.57 مليون ريال في 2021.

وتتوافق صفقة الشراء مع استراتيجية الشركة في النمو والتوسع، وكذلك لتقديم الدعم المادي واللوجستي لعمليات الشركة.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية للربع الأول من العام المالي 2022.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة، هم فهد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع ورئيس مجلس المديرين في شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية، وفهد بن صالح العجلان عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت ينبع وعضو مجلس المديرين في شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية.

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