صندوق جدوى ريت السعودية يشتري أرضاً في جدة بـ500 مليون ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، عن توقيع الصندوق اتفاقية شراء لأرض تجارية مؤجرة في مدينة جدة على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز في حي الزهراء بمساحة 161.276 ألف متر مربع.

وقالت جدوى للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الشراء تبلغ 500 مليون ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية وتكاليف الاستحواذ، وسيتم تمويل عملية الشراء عن طريق التسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتوفرة للصندوق.

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وأضافت أن العقار مؤجر بالكامل لشركة المراكز العربية بعقد طويل المدة يبلغ 30 سنة، 15 سنة منها ملزمة ويبدأ عقد الإيجار من مطلع أغسطس 2022، وتبلغ قيمة الإيجار لأول عشر سنوات 30 مليون ريال ومن ثم ترتفع من السنة 11 حتى السنة 20 لـ35 مليون ريال، وأخيراً ترتفع قيمة الإيجار في آخر عشر سنوات لـ42.5 مليون ريال، مما ينتج عنه متوسط عائد للصفقة يبلغ 7.18%.

وتكون الاتفاقية مشروطة بإتمام الفحص النافي للجهالة للعقار من الناحية القانونية والفنية، وتبلغ مدة هذه الاتفاقية 60 يوماً.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من عام 2022 وذلك في حال إتمام هذه الصفقة.