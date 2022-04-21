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ماسك يؤمن التزام تمويل بـ46.5 مليار دولار للاستحواذ على تويتر

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إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
تويتر

ماسك يؤمن التزام تمويل بـ46.5 مليار دولار للاستحواذ على تويتر

ويخطط لبدء عرض مناقصة لأسهمها القائمة

دبي - العربية.نت

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أظهر طلب لدى المنظمين الأميركيين، اليوم الخميس، أن إيلون ماسك حصل على التزام تمويل بقيمة 46.5 مليار دولار للاستحواذ على تويتر، ويخطط لبدء عرض مناقصة لأسهمها القائمة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

عرض ماسك شراء كامل تويتر مقابل 43 مليار دولار، مما دفع مجلس إدارتها إلى اعتماد سياسة "الحبوب السامة" للحد من قدرة ماسك على زيادة حصته في منصة التواصل الاجتماعي.

ويعمل بنك مورغان ستانلي، الذي اختاره ماسك لإدارة جانبه من الصفقة المحتملة، على دعوة البنوك والمستثمرين المحتملين الآخرين لدعم تمويل العرض، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن 4 مصادر.

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وقال أحد المصادر، إن ماسك يركز أولاً على تدبير التمويل عبر الديون ولم يبدأ بعد في السعي للحصول على تمويل بحقوق الملكية لعرضه القائم.

فيما كشف اثنان من المصادر أن ماسك يقوم بتقييم حزم مختلفة من الديون، بما في ذلك المزيد من الديون الكبيرة المعروفة باسم "الديون الممتازة"، إضافة إلى قرض بضمان أسهمه في تسلا.

وقيل أيضاً إن شركة أبولو غلوبال مانجمنت، وهي شركة أسهم خاصة، تدرس أن تكون من بين الأطراف التي تفكر في تقديم تمويل عبر الديون لصفقة "تويتر".

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