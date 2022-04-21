ارتفاع أرباح "موبايلي" 41% إلى 319 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة ارتفاعا في صافي الأرباح نسبته 41.2% لتصل إلى 319 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 226 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى مواصلة رفع الإيرادات في الربع الأول من العام 2022، حيث بلغت 3.811 مليار ريال مقارنة مع 3.603 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد ومبيعات الجملة إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

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وأضافت أن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 2.238 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 2.072 مليار ريال للربع نفسه من العام 2021، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

وحققت "موبايلي" زيادة في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1.445 مليار ريال في الربع الأول من العام 2022، مقارنة مع 1.365 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.9%.

ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات وكفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية.

وحافظت "موبايلي" على نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) 37.9% في الربع الأول من العام المالي 2022.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26.7% لتصل إلى 468 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 369 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وانخفضت مصاريف التمويل للربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 125 مليون ريال بالمقارنة مع 126 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.2%.