"الخريف" تستلم ترسية 4 مشاريع مع "البيئة والمياه والزراعة" بـ1.9 مليار ريال 

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، تسلمها قرار ترسية أربعة مشاريع عليها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بقيمة نحو 1.9 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن حزمة المشاريع تشمل تحسين شبكات المياه في شمال وجنوب شرق الدمام والخبر والقطيف، إضافة إلى تصميم وتنفيذ شبكات استراتيجية لنقل وتوزيع المياه ومحطات الضخ والخزانات الاستراتيجية.

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وذكرت أنه سيتم الإعلان عن التاريخ المتوقع لانعكاس الأثر المالي للمشاريع على الشركة عند تسلم العقود بعد توقيعها من جميع الأطراف المعنية.