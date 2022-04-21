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"بلومبرغ": بنك أوف أميركا يختار قيادة جديدة لأعماله في السعودية

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بنك أوف أميركا
سوق السعودية

"بلومبرغ": بنك أوف أميركا يختار قيادة جديدة لأعماله في السعودية

توسعات كبيرة للبنوك الدولية لمواكبة خطط المملكة

دبي - العربية.نت

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عيّن بنك أوف أميركا كورب، يزيد السلوم من "ستاندرد تشارترد بي إل سي" لإدارة أعماله في السعودية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها، أن السلوم سيحل محل مطشر المرشد، الذي انضم إلى هيئة حكومية سعودية في الأشهر الأخيرة بعد ما يقرب من 12 عاماً مع بنك أوف أميركا.

وإلى جانب المملكة، سيغطي السلوم أيضاً أعمال البنك الأميركي في الكويت والبحرين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وأكد متحدث باسم "ستاندرد تشارترد" رحيل السلوم، وقال إن المقرض سيعلن عن بديل في الوقت المناسب.
وذكر المتحدث: "السعودية هي سوق استراتيجي للنمو لامتياز إفريقيا والشرق الأوسط وركيزة أساسية لاستراتيجيتنا العالمية".

يأتي ذلك، وسط توسعات محمومة للبنوك الدولية في السعودية خلال السنوات الأخيرة وسط طفرة في الإدراج العام والأنشطة المصرفية الاستثمارية الأخرى.

كما يتزامن هذا مع فتح الاقتصاد السعودي، وتنامي الطلب على التمويل لبناء مشاريع عملاقة ضمن رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وفقاً لرؤية 2030.

وتم تعيين السلوم رئيساً تنفيذياً لامتياز StanChart في السعودية في عام 2020، وفقاً لملفه الشخصي على LinkedIn.
وافتتح بنك المملكة المتحدة أول فرع له العام الماضي بعد حصوله على ترخيص للعمل هناك في عام 2019.

وعمل سابقاً في أسواق رأس المال بالديون في HSBC Holdings Plc.

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