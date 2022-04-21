"تيكوم" تخطو أولى خطواتها لدخول سوق دبي المالي

وافقت مجموعة تيكوم، مشغل مجمعات الأعمال التي تضم مكاتب لنحو 6000 شركة في دبي، على خطة لتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة قبل بناء سجل الأوامر لطرح عام أولي، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وقالت الوكالة إن مساهمي الشركة وافقوا الشهر الماضي على التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لإعلان نُشر في صحيفة "غلف نيوز" ومقرها دبي. إذ تخطط تيكوم لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

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وقالت دبي في ديسمبر، إنها تخطط لإدراج تيكوم، وهي جزء من دبي القابضة المملوكة للحكومة، في سوق الأوراق المالية المحلية.

وتدير الشركة 10 مجمعات كبيرة للأعمال مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم، ومجمع دبي الصناعي.

وقد عينت تيكوم بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس غروب، ومورغان ستانلي، ويو بي إس غروب، للمساعدة في ترتيب الاكتتاب العام المحتمل، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر الشهر الماضي.