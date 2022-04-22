أرباح "زين الكويتية" ترتفع 6% إلى نحو 47 مليون دينار

جاءت الأرباح الصافية لمجموعة زين الكويتية أقل من متوسط توقعات المحللين، حيث ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى نحو 47 مليون دينار ما يُعادل 156 مليون دولار.

وأوضحت "زين" أن إيراداتها الفصلية المجمعة نمت بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 408 ملايين دينار.

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كما كشفت المجموعة عن نمو قاعدة عملائها بنسبة 5% لتقارب 60 مليون عميل.

وعزت الشركة هذا النمو إلى الزخم لعملياتها في أسواق السعودية والعراق.