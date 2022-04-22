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تراجع أرباح شركة سيارات الأكثر انكشافاً على السوق الروسية

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شركة رينو للسيارات
شركة رينو للسيارات
روسيا و أوكرانيا

تراجع أرباح شركة سيارات الأكثر انكشافاً على السوق الروسية

بسبب الحرب الأوكرانية وأزمة أشباه الموصلات

باريس - رويترز

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شهدت "رينو"، شركة السيارات الغربية الأكثر انكشافا على السوق الروسية، انخفاضا في المبيعات خلال الربع الأول من العام بسبب الحرب في أوكرانيا ونقص أشباه الموصلات، وهو ما فاق تأثيره جزئيا زيادة الأسعار وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة، أن إيراداتها انخفضت 2.7% على أساس سنوي إلى 9.748 مليار يورو (10.6 مليار دولار).

وباستبعاد أنشطة أفتوفاز ورينو روسيا، حققت الشركة مبيعات قيمتها 8.9 مليار يورو بانخفاض 1.1% على أساس سنوي.

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ويأتي هذا التراجع مع انخفاض مبيعات الشركة بأكثر من 17% مقارنة بالربع الأول من 2021 إلى 552 ألف سيارة وهي أقل مبيعات فصلية تسجلها الشركة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009. وقالت الشركة إن مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة زادت 13% وشكلت 36% من المبيعات.

وأفادت الشركة، بأنها قررت خفض الإنتاج 300 ألف سيارة في 2022 بسبب أزمة أشباه الموصلات العالمية، مضيفة أن معظم هذا الخفض سيكون في النصف الأول من العام.

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