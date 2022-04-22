سوق أبوظبي
"أبوظبي للاستثمار" ينضم إلى كونسورتيوم لشراء شركة رعاية صحية مقابل 15 مليار دولار
"رامساي" تدير شبكة من المستشفيات الخاصة في أستراليا وأوروبا
كشفت وكالة بلومبرغ عن انضمام جهاز أبوظبي للاستثمار إلى كونسورتيوم تقوده شركة KKR الاستثمارية لشراء شركة "رامساي" Ramsay للرعاية الصحية الأسترالية مقابل 15 مليار دولار.
وتدير الشركة شبكة من المستشفيات الخاصة في أستراليا وأوروبا، حيث كشفت عن قيمة العرض بنحو 65 دولاراً للسهم الواحد، أي أعلى بنحو 37% على سعر إغلاق الشركة الثلاثاء الماضي.
مادة اعلانية
وفي حال إتمام الصفقة، فستكون ثالث أكبر صفقة مسجلة في أستراليا، بحسب بيانات "بلومبرغ".
اقرأ أيضاً
-
"مورغان ستانلي" يتوقع ارتفاع النفط إلى 130 دولاراً للبرميلرفع تقديراته للخسائر اليومية لإنتاج النفط الروسي إلى مليوني برميل طاقة
-
فرنسا: هناك قلق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسيقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، إن هناك قلقا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي.وكان مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي ... طاقة
-
باستثمارات تفوق 5.8 مليار ريال.. 261 مصنعاً يبدأ الإنتاج في السعودية خلال مارسعدد المنشآت الصناعية وصل إلى 10489 منشأة حتى نهاية الشهر الماضي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية