"أبوظبي للاستثمار" ينضم إلى كونسورتيوم لشراء شركة رعاية صحية مقابل 15 مليار دولار

كشفت وكالة بلومبرغ عن انضمام جهاز أبوظبي للاستثمار إلى كونسورتيوم تقوده شركة KKR الاستثمارية لشراء شركة "رامساي" Ramsay للرعاية الصحية الأسترالية مقابل 15 مليار دولار.

وتدير الشركة شبكة من المستشفيات الخاصة في أستراليا وأوروبا، حيث كشفت عن قيمة العرض بنحو 65 دولاراً للسهم الواحد، أي أعلى بنحو 37% على سعر إغلاق الشركة الثلاثاء الماضي.

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وفي حال إتمام الصفقة، فستكون ثالث أكبر صفقة مسجلة في أستراليا، بحسب بيانات "بلومبرغ".