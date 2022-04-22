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"بلومبرغ": "أدنوك" و"بوراليس" تستهدفان جمع ملياري دولار من طرح "بروج"

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سوق أبوظبي

"بلومبرغ": "أدنوك" و"بوراليس" تستهدفان جمع ملياري دولار من طرح "بروج"

الإعلان عن الطرح العام مرتقب في مايو

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة أدنوك الإماراتية وشركة بوراليس، جمع حوالي ملياري دولار من طرح عام أولي لحصة 10% من مشروعهما المشترك للبلاستيك "بروج"، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وتقدر قيمة "بروج" بنحو 20 مليار دولار.

وبحسب المصادر قد يتم الإعلان عن الاكتتاب العام الأولي في وقت مبكر من الشهر المقبل، علما أن شركة بوراليس مملوكة لشركة التكرير النمساوية OMV وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية.

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