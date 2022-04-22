"بلومبرغ": "أدنوك" و"بوراليس" تستهدفان جمع ملياري دولار من طرح "بروج"

تعتزم شركة أدنوك الإماراتية وشركة بوراليس، جمع حوالي ملياري دولار من طرح عام أولي لحصة 10% من مشروعهما المشترك للبلاستيك "بروج"، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وتقدر قيمة "بروج" بنحو 20 مليار دولار.

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وبحسب المصادر قد يتم الإعلان عن الاكتتاب العام الأولي في وقت مبكر من الشهر المقبل، علما أن شركة بوراليس مملوكة لشركة التكرير النمساوية OMV وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية.