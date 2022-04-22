"نومورا" اليابانية تتوقع رفع الفيدرالي للفائدة بـ0.75% في اجتماعي يونيو ويوليو

توقعت شركة "نومورا" Nomura اليابانية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو، وهو تحرك سيتبع التوقعات برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل.

كما توقعت الشركة أن يسرّع الفيدرالي من وتيرة رفع الفائدة لمحاربة التضخم، حيث قدّرت أن يزيد الفائدة ست مرات بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع حتى مايو 2023، ما سيصل بمعدل الفائدة بين 3.75 إلى 4%.