"هني ويل" العالمية تتطلع لاستثمار 200 مليون دولار في مصر
أكدت أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً يربط أوروبا بالشرق الأوسط في مشروعات الوقود الأخضر
قال رئيس شركة هني ويل العالمية لمنطقة شمال إفريقيا، خالد هاشم، إن الشركة تسعى لاستثمار نحو 200 مليون دولار في البتروكيماويات وإنتاج الوقود الأخضر لتموين الطائرات في مصر، إضافة إلى مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات بالشراكة مع هيئة البترول وتصنيع المعدات اللازمة للمشروع في مصر مما يوفر نسبة تتراوح ما بين 20 - 30% من تكلفة التصنيع.
جاء ذلك خلال مباحثات هاشم مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا.
وأضاف هاشم أن مصر مؤهلة "لأن تصبح مركزاً محورياً يربط أوروبا بالشرق الأوسط وخاصة في مشروعات الوقود الأخضر لتموين السفن وإنتاج الهيدروجين والأمونيا".
وأكد أن "هني ويل" تقدر كفاءة والتزام المهندسين المصريين وتسعى لإنشاء مركز لمتابعة المشروعات وتقديم الاستشارات الهندسية في مصر.
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