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أرباح ثوب الأصيل ترتفع 36% إلى 19 مليون ريال بالربع الأول

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ثوب الأصيل
شعار شركة ثوب الأصيل
سوق السعودية

أرباح ثوب الأصيل ترتفع 36% إلى 19 مليون ريال بالربع الأول

تزامناً مع زيادة أعداد المعتمرين من الخارج

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ثوب الأصيل، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 35.79% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 18.97 مليون ريال، مقارنة بنحو 13.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح ثوب الأصيل بنسبة 146.68%، مقارنة بصافي ربح نحو 7.69 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت ثوب الأصيل، إن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 34.19% ويرجع ذلك إلى تحسن بيئة الأعمال وزيادة أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة مما ساهم في تعافى مبيعات المنطقة الغربية تدريجياً.

بلغت قيمة مبيعات الشركة نحو 186.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 138.84 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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