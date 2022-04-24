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أرباح "ساسكو" تتراجع 33% إلى 8 ملايين ريال بالربع الأول من 2022

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ساسكو
محطة وقود تابعة لـ"ساسكو"
سوق السعودية

أرباح "ساسكو" تتراجع 33% إلى 8 ملايين ريال بالربع الأول من 2022

بسبب انخفاض مجمل الربح

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بنسبة 33.22% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 8.02 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 12.01 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "ساسكو" بنسبة 47.75% مقارنة بأرباح نحو 15.35 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض مجمل الربح نتيجة شمول الربع المماثل من العام السابق على التسويات في المخزون الناتجة عن تغير أسعار الوقود، بالإضافة إلى توقف بعض المواقع للتطوير وانخفاض هامش الدخل من الديزل وارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وارتفاع أثر معيار 16، وانخفاض أرباح الاستثمارات وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات والإيرادات الأخرى.

وتراجع مجمل الربح بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2022، إلى 35.65 مليون ريال، مقارنة بنحو 37.65 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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