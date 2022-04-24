سوق السعودية
ارتفاع أرباح "علم" الفصلية بـ 48% إلى 250 مليون ريال
ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنحو 43%
ارتفع صافي أرباح شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية بنحو 48% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 250 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 169 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع أرباح الربع الأول يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات كل من قطاع الأعمال الرقمية بنحو 43% وقطاع حلول إسناد الأعمال بنسبة 33.4% وقطاع الخدمات الاحترافية بنحو 105%
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
"مهارة": شركة تابعة توقع اتفاق استحواذ على 40% من "السعودية للنظم الصحية"أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية السعودية، توقيع وحدتها التابعة شركة مسار النمو للاستثمار يوم الجمعة 21 رمضان 1443ه الموافق 22 أبريل 2022م لاتفاقية ... شركات
-
"دله الصحية": موافقة زيادة الطاقة التشغيلية لمستشفى دله نمار 150 سريرا إضافياأعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن موافقة وزارة الصحة على زيادة الطاقة التشغيلية لمستشفى دله نمار بـ 150 سريرا إضافيا.وسيصبح إجمالي الطاقة التشغيلية 300 ... شركات
-
السوق العقارية في السعودية تستعيد بعض نشاطهااستعادت السوق العقارية في السعودية، جزءا من نشاطها بنهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ليسجل نشاطها الأسبوعي ارتفاعا 5.6 %، مقارنة بانخفاضه ... الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية