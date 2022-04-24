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ارتفاع أرباح "علم" الفصلية بـ 48% إلى 250 مليون ريال

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شركة علم
شركة علم
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "علم" الفصلية بـ 48% إلى 250 مليون ريال

ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنحو 43%

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية بنحو 48% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 250 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 169 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع أرباح الربع الأول يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات كل من قطاع الأعمال الرقمية بنحو 43% وقطاع حلول إسناد الأعمال بنسبة 33.4% وقطاع الخدمات الاحترافية بنحو 105%

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