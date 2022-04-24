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مبكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ485 مليون ريال مع بنك الجزيرة

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مبكو
سوق السعودية

مبكو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ485 مليون ريال مع بنك الجزيرة

التمويل يتضمن تسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 350 مليون ريال لمدة 5 سنوات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية -متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع "بنك الجزيرة" بقيمة 485 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن التمويل يتضمن تسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 350 مليون ريال لمدة 5 سنوات (تشمل سنة سماح).

كما يشمل التمويل على تسهيلات اعتمادات مستندية دوارة بقيمة 100 مليون ريال بحد أقصى 360 يوما يتضمنها حد فرعي تسهيلات قصيرة الأجل تستحق خلال 180 يوما، بجانب منتجات خزينة بقيمة 35 مليون ريال لمدة 5 سنوات.

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وأفادت بأن الهدف من التسهيلات متوسطة الأجل هو سداد وهيكلة المديونية الخاصة بالقروض متوسطة الأجل القائمة، إضافة إلى تمويل المشاريع الخاصة بنمو النشاط.

وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر يمثل 110% من قيمة التسهيلات لصالح البنك.

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