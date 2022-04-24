مجموعة الحبيب الطبية تحقق 390 مليون ريال أرباح في الربع الأول بنمو22.4%

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، تحقيق صافي أرباح 390.5 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 319 مليون ريال، في الربع الأول من 2021، بنمو 22.4%.

ونمت الأرباح بنسبة طفيفة بلغت 1.8%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 383.6 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن ارتفاع صافي الربع في الربع الأول يعود بشكل رئيسي إلى عدة أسباب من بينها نمو الإيرادات، والذي بلغ 17.47% في الربع الأول من العام 2022م لتصل إلى 1990.86 مليون ريال وبزيادة قدرها 296.07 مليون ريال مقارنة بـ 1694.79 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

ويعود النمو في الإيرادات خلال الربع الأول من العام 2022م بشكل رئيسي لقطاع المستشفيات نتيجة النمو المستمر في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات. مما انعكس بشكل ايجابي على النمو في مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الأول من العام 2022م بمبلغ 74.63 مليون ريال حيث بلغ 520.52 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 16.74% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ، بينما حافظت المجموعة على نسبة هامش الربح (EBITDA) عند 26.15% .

وارتفاع صافي الدخل خلال الربع الأول من العام 2022م بنسبة قدرها 22.42% ، ليبلغ 390.50 مليون ريال وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل اذ بلغت 19.61% مقارنة بـ18.82% خلال الربع المماثل من العام السابق ، حيث تحسن صافي الدخل مدفوعًا بنمو الإيرادات نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين، وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات.