نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع الأول 12% لـ875 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي 12.2%، في الربع الأول من 2022، إلى 875 مليون ريال، مقابل 780 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح بنسبة 11.9%، حيث كانت أرباح الربع السابق 993 مليون ريال.

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وأرجع البنك السعودي الفرنسي ارتفع أرباح الربع الأول على أساس سنوي إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.06٪.

ودعم ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي نمو صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر والذي قابله انخفاضاً جزئيًا في صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة.

وفي الوقت نفسه، يرجع هذا الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين والذي قابله ارتفاعًا جزئي في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وحول أسباب انخفاض الربح على أساس فصلي ذلك البنك أن هذا يعود إلى ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 31.63٪ ومع ذلك، إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 7.30٪.

ويعود هذا الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وكان الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في دخل المتاجرة، صافي دخل الأتعاب والعمولات، الدخل التشغيلي الآخر بالإضافة إلى صافي دخل العمولات الخاصة.