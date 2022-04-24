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"أنعام القابضة" توقع مذكرة الاستحواذ على 55% من "مطاعم أبوزيد"

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مجموعة أنعام الدولية القابضة
مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

"أنعام القابضة" توقع مذكرة الاستحواذ على 55% من "مطاعم أبوزيد"

مبيعات "مطاعم أبوزيد" تصل إلى 100 مليون ريال سنويا

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ المحتمل على نسبة 55% من حصص شركة مطاعم أبوزيد المحدودة.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن الطرفين اتفقا على أن تكون القيمة الإجمالية للاستحواذ 75 مليون ريال وسعر الشراء 41.25 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن التزامات إتمام الصفقة (وفقا لشروطها) تخضع إلى إتمام الطرف الأول (المشتري) للفحص النافي للجهالة، وأن مدة المذكرة تبلغ 90 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

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وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

وأضافت إن الشركة عنوانها هو مدينة جدة – حي الصفا وتعمل في مجال إعداد وتقديم المأكولات الشعبية ولديها حوالي 34 فرعا في مدن المملكة وتزيد مبيعاتها على 100 مليون ريال سنويا.

وأشارت إلى أن هذا الاستحواذ يهدف الى تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة والعمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في قطاع الأغذية ومطاعم الأكلات الشعبية والتي تمثل أهمية واسعة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.

وتابعت: "تهدف هذه المذكرة لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين".

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