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"البحري" تربح 65 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 49%

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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
جانب من عمليات شركة "البحري"
سوق السعودية

"البحري" تربح 65 مليون ريال في الربع الأول بزيادة 49%

مع ارتفاع إيرادات قطاع نقل النفط الخام بمبلغ 219 مليون ريال مدعوما بتحسن أسعار النقل

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بنسبة 48.99% في الربع الأول من 2022، إلى 64.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 43.56 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "البحري" بنسبة 29.44% مقارنة بصافي ربح نحو 91.98 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 32.8% نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات لا سيما قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 219 مليون ريال مدعوما بتحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل.

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وأضافت "البحري"، أن ارتفاع الأرباح يعود أيضاً إلى انخفاض المصروفات التمويل بمبلغ 6.9 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 2.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن الانخفاض في حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 37.9 مليون ريال، والارتفاع في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 17.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022، أدى إلى الحد من الارتفاع في صافي الربح.

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