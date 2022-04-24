سوق السعودية
"دله الصحية": موافقة زيادة الطاقة التشغيلية لمستشفى دله نمار 150 سريرا إضافيا
أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن موافقة وزارة الصحة على زيادة الطاقة التشغيلية لمستشفى دله نمار بـ 150 سريرا إضافيا.
وسيصبح إجمالي الطاقة التشغيلية 300 سرير، حيث أرجعت الشركة سبب زيادة الطاقة التشغيلية إلى زيادة نسبة إشغال الأسرة بالمستشفى.
مادة اعلانية
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن إجمالي الطاقة التشغيلية سيصبح بعد الزيادة 300 سرير.
وتتوقع الشركة أن مضاعفة الطاقة التشغيلية ستؤدي إلى زيادة الإيرادات بشكل تدريجي وبالتالي زيادة الأرباح وهوامش الربحية.
كما ستدرس الشركة زيادة الطاقة التشغيلية لتصل إلى الطاقة الاستيعابية القصوى والبالغة 400 سرير في المستقبل حسب الحاجة.
اقرأ أيضاً
-
الجدعان: السعودية تتوقع نموا اقتصاديا أقوى في القطاع غير النفطي خلال 2022بدعم من الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030 اقتصاد
-
مجلس إدارة مجموعة الحبيب الطبية يوصي بتوزيع أرباح نقدية 8.3% عن الربع الأولأوصى مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2022م، بنسبة 8.3%، من ... أسواق المال
-
نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع الأول 12% لـ875 مليون ريالمقابل 780 مليون ريال في الربع الأول من 2021 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية