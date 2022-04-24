"دله الصحية": موافقة زيادة الطاقة التشغيلية لمستشفى دله نمار 150 سريرا إضافيا

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن موافقة وزارة الصحة على زيادة الطاقة التشغيلية لمستشفى دله نمار بـ 150 سريرا إضافيا.

وسيصبح إجمالي الطاقة التشغيلية 300 سرير، حيث أرجعت الشركة سبب زيادة الطاقة التشغيلية إلى زيادة نسبة إشغال الأسرة بالمستشفى.

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وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن إجمالي الطاقة التشغيلية سيصبح بعد الزيادة 300 سرير.

وتتوقع الشركة أن مضاعفة الطاقة التشغيلية ستؤدي إلى زيادة الإيرادات بشكل تدريجي وبالتالي زيادة الأرباح وهوامش الربحية.

كما ستدرس الشركة زيادة الطاقة التشغيلية لتصل إلى الطاقة الاستيعابية القصوى والبالغة 400 سرير في المستقبل حسب الحاجة.