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"مهارة": شركة تابعة توقع اتفاق استحواذ على 40% من "السعودية للنظم الصحية"

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مهارة للموارد البشرية مناسبة
مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

"مهارة": شركة تابعة توقع اتفاق استحواذ على 40% من "السعودية للنظم الصحية"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية السعودية، توقيع وحدتها التابعة شركة مسار النمو للاستثمار يوم الجمعة 21 رمضان 1443ه الموافق 22 أبريل 2022م لاتفاقية البيع والشراء مع المساهمين البائعين في الشركة السعودية للنظم الصحية للاستحواذ على 40% من أسهمهم في الشركة.

كانت "مهارة"قد أعلنت في 22 مارس 2022، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين شركة مسار النمو للاستثمار ومساهمي الشركة السعودية للنظم الصحية بهدف الاستحواذ على 40% من أسهمهم في الشركة

وستقوم شركة مسار النمو للاستثمار بالتقدم للجهات الرسمية ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة للحصول على عدم الممانعة من إتمام عملية الاستحواذ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات فيما يخص ذلك والإجراءات الخاصة بنقل الأسهم.

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