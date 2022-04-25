أرباح بنك أبوظبي التجاري تصعد 32% في الربع الأول لـ1.48 مليار درهم

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الاثنين زيادة بنسبة 32% في أرباح الربع الأول نتيجة ارتفاع صافي الرسوم والعمولات.

وقال البنك إن أرباحه الصافية بلغت 1.483 مليار درهم (391.55 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس/آذار، ارتفاعا من 1.121 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات 10% على أساس سنوي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في عمولة التمويل التجاري، بالإضافة إلى زيادة الرسوم المتعلقة بمعالجة القروض والبطاقات.

وبدأت البنوك في الإمارات تحقق انتعاشا سريعا في الأرباح مع تعافي الاقتصاد من جائحة "كوفيد-19" وصعود أسعار النفط وتعزيز معرض إكسبو العالمي السياحة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة علاء عريقات في بيان للشركة إن بنك أبوظبي التجاري حقق أداء قويا في الربع الأول من 2022، بما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في الإمارات على الرغم من استمرار الغموض العالمي.

وتعافى البنك من انكشافه على شركة إن.إم. سي للرعاية الصحية بالإمارات والتي واجهت صعوبات مالية وتم وضعها تحت الوصاية الإدارية في عام 2020.