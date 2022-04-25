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استطلاع: 50% من الشركات الألمانية تعتزم تقليص الاستثمار بسبب أسعار الطاقة

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ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا (صورة تعبيرية)
ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا (صورة تعبيرية)
اقتصاد أوروبا

استطلاع: 50% من الشركات الألمانية تعتزم تقليص الاستثمار بسبب أسعار الطاقة

آيفو: 90% من الشركات قد تضطر لرفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف

دبي - العربية.نت

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أظهر استطلاع لمعهد IFO أن نحو 40% من الشركات الألمانية تشعر بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وما يقرب من نصفها تعتزم تقليل الاستثمار بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وسجلت فواتير الغاز والكهرباء للأسر الألمانية التي تدخل في عقود جديدة، مستوى قياسيًا الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا خلال مارس الماضي.

وأعلن حوالي 90% من الشركات، أنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف بينما تخطط 75% منها لتوسيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة.

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