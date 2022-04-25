استطلاع: 50% من الشركات الألمانية تعتزم تقليص الاستثمار بسبب أسعار الطاقة

أظهر استطلاع لمعهد IFO أن نحو 40% من الشركات الألمانية تشعر بتأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وما يقرب من نصفها تعتزم تقليل الاستثمار بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وسجلت فواتير الغاز والكهرباء للأسر الألمانية التي تدخل في عقود جديدة، مستوى قياسيًا الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا خلال مارس الماضي.

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وأعلن حوالي 90% من الشركات، أنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف بينما تخطط 75% منها لتوسيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة.