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السعودية للكهرباء تسترد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 10 مايو بـ5.73 مليار ريال

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الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
سوق السعودية

السعودية للكهرباء تسترد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 10 مايو بـ5.73 مليار ريال

بإجمالي نحو 573.1 ألف صك

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، عن قرارها استرداد كامل الصكوك المحلية المستحقة في 10 مايو 2022 والمدرجة في تداول السعودية برمز "5113" والمصدرة في تاريخ 10 مايو 2010.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن الصكوك إسلامية، وبلغت قيمتها نحو 5.73 مليار ريال، بنسبة استرداد من الإصدار الكلي 100% بعدد إجمالي نحو 573.1 ألف صك.

وأضافت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 10 آلاف ريال.

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وأوضحت السعودية للكهرباء أنه سيتم تعليق تداول الصكوك من قبل تداول السعودية ابتداءً من 26 أبريل 2022 للبدء في إجراءات إلغاء إدراجها من السوق.

كانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أعلنت عن استرداد كامل قيمة الشريحة الثانية للصكوك الإسلامية الدولية المصدرة في 3 أبريل 2012 بقيمة 1.25 مليار دولار والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

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