سوق السعودية
انخفاض أرباح "أسمنت ينبع" 47% إلى 38.9 مليون ريال في الربع الأول
عزته إلى تراجع متوسط سعر البيع وارتفاع تكلفة الإيرادات
أعلنت شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة صافي أرباح بلغ 38.93 مليون ريال بانخفاض نسبته نحو 47% مقارنة بأرباح قدرها 73.39 مليون ريال كانت حققتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2021.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من العام الجاري، يعود إلى انخفاض متوسط سعر البيع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات، فضلا عن انخفاض بند الإيرادات الأخرى.
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وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق يرجع إلى زيادة كمية وقيمة المبيعات.
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