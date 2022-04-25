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تراجع أرباح "كيان السعودية" الفصلية 57.5% إلى 209.4 مليون ريال

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كيان السعودية
سوق السعودية

تراجع أرباح "كيان السعودية" الفصلية 57.5% إلى 209.4 مليون ريال

أرجعته إلى ارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022، تراجع صافي الأرباح إلى 209.4 مليون ريال، بانخفاض نسبته 57.5% مقارنة بأرباح 492.9 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن سبب انخفاض صافي الربح يعود الى ارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج، إضافة إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من ارتفاع في الكميات المباعة.

وبينت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع السابق، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج.

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