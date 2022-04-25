شركة تابعة لـ"أسترا" تتخارج من مصنع حديد ومحطة توليد طاقة في العراق

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية، عن إتمام شركة التنمية لصناعة الحديد "التنمية" التابعة والمملوكة لها بنسبة 65%، اتفاقية تخارج مشروطة مع شركة الغد المتكامل للتجارة العامة والحديد والصلب والصناعات المعدنية للتخارج من استثمارها في شركة الإنماء لصناعة المواد الإنشائية العامة المحدودة "شركة الإنماء".

وقالت "أسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن شركة الإنماء تملك مصنع الحديد ومحطة توليد الطاقة في العراق.

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وأوضحت أنها أتمت الصفقة واستوفت جميع الشروط السابقة.

وتضمنت الشروط الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لإتمام الصفقة في العراق، وحصل المشتري على التمويل اللازم من البنوك العراقية، وكذلك إتمام تسوية قروض التنمية لشركة الانماء، واستلمت شركة التنمية قيمة بيع الأسهم، بالإضافة إلى تسجيل الأسهم باسم المشتري من قبل الجهات الرسمية في العراق.

كانت مجموعة أسترا الصناعية قد أعلنت عن قيام شركتها التابعة "التنمية لصناعة الحديد" والمملوكة لها بنسبة 65%، بإبرام اتفاقية مشروطة للتخارج من استثمارها في شركة الإنماء بقيمة 195 مليون دولار (731.2 مليون ريال سعودي).