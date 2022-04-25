"المجموعة المتحدة للتأمين" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة لـ39.8%

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" انخفاض خسائرها المتراكمة كما في 31-12-2021م عن 50% من رأس مال الشركة وذلك بعد الأخذ في الحسبان الزيادة في رأس المال بقيمة 150 مليون ريال، ولا يوجد تغيير في قيمة الخسائر المتراكمة والتي بلغت قيمتها 116.015 ألف ريال بما يمثل نسبة 39.8%، من رأس مال الشركة بعد الزيادة.

وأعنت الشركة أنه تم الاعتماد علي تقرير مراقب الحسابات بتاريخ 19 أبريل 2022 للإعلان عن انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة في تاريخ 31 ديسمبر 2021

مادة اعلانية

وأرجعت الشركة انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة إلى زيادة رأس مال الشركة من 141 مليون ريال إلى 291 مليون ريال، عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 29-12-2021م علي زيادة رأس مال الشركة، وقد تم اكتمال إجراءات زيادة رأس المال خلال الربع الأول من سنة 2022.

وسيستمر تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وقالت إنه بالإشارة إلى الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 30 -03-2022 تم احتساب نسبة الخسارة المتراكمة من رأس المال قبل الزيادة وقيمته 141 مليون ريال ولذلك تم احتساب نسبة الخسائر المتراكمة 82.28% من رأس المال وبعد احتساب الزيادة في رأس المال أصبح رأس مال الشركة قيمته 291 مليون ريال وأصبحت نسبة الخسائر المتراكمة 39.8% من رأس المال.