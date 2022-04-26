.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح الإسمنت السعودية تنخفض 49% في الربع الأول لـ61 مليون ريال 

  • الخط
الإسمنت السعودية
الإسمنت السعودية
سوق السعودية

أرباح الإسمنت السعودية تنخفض 49% في الربع الأول لـ61 مليون ريال

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الإسمنت السعودية، انخفاض أرباح الربع الأول من عام 2022 بنسبة 48.8% إلى 61.1 مليون ريال، قياسا على 119.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 9.3% في الربع الأول، قياسا على أرباح 67.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن هبوط الأرباح يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

أرباح الإسمنت السعودية السنوية تنمو 1% إلى 456 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح الإسمنت السعودية السنوية تنمو 1% إلى 456 مليون ريال

وأضافت الشركة أن هذا الانخفاض جاء على الرغم من ارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض مصاريف التمويل وانخفاض مخصص الزكاة.

وسجلت إيرادات الشركة انخفاضا بنسبة 26.5% في الربع الأول إلى 315.1 مليون ريال، من 429.1 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتعاش ظاهرة موائد الرحمن في تونس في رمضان هذا العام انتعاش ظاهرة موائد الرحمن في تونس في رمضان هذا العام
اكتشف المزيد