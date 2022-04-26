أرباح الإسمنت السعودية تنخفض 49% في الربع الأول لـ61 مليون ريال
بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية
أعلنت شركة الإسمنت السعودية، انخفاض أرباح الربع الأول من عام 2022 بنسبة 48.8% إلى 61.1 مليون ريال، قياسا على 119.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 9.3% في الربع الأول، قياسا على أرباح 67.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن هبوط الأرباح يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
وأضافت الشركة أن هذا الانخفاض جاء على الرغم من ارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض مصاريف التمويل وانخفاض مخصص الزكاة.
وسجلت إيرادات الشركة انخفاضا بنسبة 26.5% في الربع الأول إلى 315.1 مليون ريال، من 429.1 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام السابق.
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