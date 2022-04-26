أرباح البنك العربي ترتفع 11.8% إلى 650.7 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح البنك العربي، بنسبة 11.76% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 650.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 582.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 42.6% مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 456.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

مادة اعلانية

وقال البنك العربي الوطني، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح الربع الأول من 2022 على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل العمولات الخاصة وتوزيعات أرباح، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أن ذلك قابله انخفاض في صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل أتعاب وعمولات، وارتفاع رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين ومصاريف عمومية وإدارية أخرى وإيجار ومصاريف مباني واستهلاك وإطفاء.