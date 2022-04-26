أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 26% في الربع الأول لـ15 مليون دينار

ارتفعت أرباح بنك الخليج في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 26%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 15 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 13.3 مليون دينار.

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عزا البنك نمو الأرباح إلى تراجع المخصصات وخسائر انخفاض القيمة إلى جانب هبوط المصاريف التشغيلية.

وكان صافي ربح البنك بلغ 42.1 مليون دينار خلال العام الماضي، مقابل 28.8 مليون دينار في العام 2020، بزيادة نسبتها نحو 46%.