ارتفاع أرباح بنك الجزيرة 16.5% إلى 374.9 مليون ريال في الربع الأول 

أعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققا صافي أرباح بلغت 374.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها نحو 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا قدرها 321.6 مليون ريال.

وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، يعود إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 38% وارتفاع في دخل العمليات بنسبة 4%.

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وأضاف أن الارتفاع في دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وبيّن أنه بالنسبة لمصاريف العمليات بدون مخصص خسائر الائتمان، فقد ارتفعت بنسبة 10% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها، قابله انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى، الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 10% والانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 39%.