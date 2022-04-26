ارتفاع صافي أرباح بنك الرياض 14.7% في الربع الأول لـ1.5 مليار ريال
ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الرياض 14.7%، في الربع الأول من 2022، ليحقق 1.55 مليار ريال، مقابل 1.35 مليار ريال، في الربع الأول من 2021.
وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 3.9%، حيث كانت في الربع السابق 1.6 مليار ريال.
وأعلن بنك الرياض ارتفاع أرباحه على أساس سنوي لارتفاع صافي الدخل بنسبة 14.7٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات.
وذكر البنك أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل العمولات الخاصة.
كما أن إجمالي مصاريف العمليات لم تشهد اي تغيرات جوهرية بالرغم من زيادة رواتب الموظفين ومافي حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الاخرى إلا أنه قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصصات انخفاض القيمة ومصاريف العمليات الأخرى."
وعلى أساس فصلي كان انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع صافي الدخل بنسبة 4.0٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قابله جزئيًا ارتفاع إجمالي دخل العمليات.
كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.7٪ نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الاخرى، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان .
ويعود ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.2% نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية."
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