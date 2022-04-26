الانعتاق من قيود كورونا يرفع سقف توقعات PepsiCo مع عودة الاستهلاك
ترى الشركة المصنعة لـ Gatorade و Doritos و Quaker Oats نموًا في الإيرادات للعام بأكمله بنسبة 8٪
رفعت شركة PepsiCo تقديراتها لنمو المبيعات هذا العام، في وقت بدأ المستهلكون يعودون إلى المطاعم والحانات والفعاليات بسبب تخفيف القيود الوبائية.
ترى الشركة المصنعة لمشروب Pepsi إلى جانب Gatorade و Doritos و Quaker Oats، الآن نموًا في الإيرادات للعام بأكمله بنسبة 8٪، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 6٪.
وقالت شركة PepsiCo في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات في الربع الأخير بلغت 16.2 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 15.6 مليار دولار.
وبلغت أرباح السهم 1.29 دولار في الربع الأول، متجاوزة متوسط 1.23 دولار للتقديرات التي جمعتها "بلومبرغ".
ستتم مراقبة توقعات شركة PepsiCo عن كثب بعد أن حافظت شركة Coca-Cola المنافسة على توقعاتها للعام يوم الاثنين، على الرغم من الربع الأول الذي كان أفضل بكثير من المتوقع.
وتغيرت أسهم PepsiCo بشكل طفيف منذ بداية العام وحتى يوم الاثنين، مقارنة بانخفاض قدره 10٪ تقريبًا في مؤشر S&P 500.
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