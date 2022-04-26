المركزي السعودي يقر زيادة رأسمال "أمانة للتأمين" بـ300 مليون ريال

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمال الشركة من 130 مليون ريال إلى 430 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

كانت شركة أمانة للتأمين التعاوني قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 300 مليون ريال.

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وقالت "أمانة للتأمين" في بيان سابق على "تداول السعودية"، إن سبب الزيادة هو دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.