تراجع أرباح HSBC الفصلية قبل الضرائب 27% إلى 4.2 مليار دولار 

أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" HSBC اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحه الفصلية 27%، إذ تأثر البنك الذي يركز على آسيا بانخفاض الإيرادات وتباطؤ النمو في هونغ كونغ.

وسجل أكبر بنك في أوروبا بقيمة سوقية 130 مليار دولار ربحا قبل خصم الضرائب بلغ 4.2 مليار دولار للربع الأول من العام المنتهي في مارس، مقابل 5.78 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

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وجاءت النتائج أفضل من متوسط تقديرات 16 محللا جمعها "إتش.إس.بي.سي"، بلغ 3.72 مليار دولار.

ويأتي حوالي ثلثي الأرباح قبل خصم الضرائب التي سجلها البنك الذي مقره في لندن من آسيا.