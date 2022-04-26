بنوك
تراجع أرباح HSBC الفصلية قبل الضرائب 27% إلى 4.2 مليار دولار
تأثرت بانخفاض الإيرادات وتباطؤ النمو في هونغ كونغ
أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" HSBC اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحه الفصلية 27%، إذ تأثر البنك الذي يركز على آسيا بانخفاض الإيرادات وتباطؤ النمو في هونغ كونغ.
وسجل أكبر بنك في أوروبا بقيمة سوقية 130 مليار دولار ربحا قبل خصم الضرائب بلغ 4.2 مليار دولار للربع الأول من العام المنتهي في مارس، مقابل 5.78 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
مادة اعلانية
وجاءت النتائج أفضل من متوسط تقديرات 16 محللا جمعها "إتش.إس.بي.سي"، بلغ 3.72 مليار دولار.
ويأتي حوالي ثلثي الأرباح قبل خصم الضرائب التي سجلها البنك الذي مقره في لندن من آسيا.
اقرأ أيضاً
-
ملك أوروبي يكشف عن ثروته الشخصية للمرة الأولى.. هذه قيمتهاتنوعت بين حسابات بنكية وأعمال فنية ومجهورات قصص اقتصادية
-
"فيسبوك" تفتتح أول متجر تجزئة لترويج فكرتها عن الواقع الافتراضيخصصت 10 مليارات دولار لتسويق "ميتافيرس" قصص اقتصادية
-
غرامة يومية بقيمة 10 آلاف دولار على ترمب.. لهذا السبب!حتى توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية