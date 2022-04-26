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شركة سعودية ترفع حصتها في "راميدا" المصرية إلى 11%

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بورصة مصر
البورصة المصرية

شركة سعودية ترفع حصتها في "راميدا" المصرية إلى 11%

بعد شراء 65 مليون سهم من "راميدا" بـ135.2 مليون جنيه

دبي - العربية.نت

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رفعت الشركة السعودية السابعة للاستثمار حصتها في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية "راميدا" إلى 11.01% بدلاً من 4.51%.

وبحسب إفصاح على موقع البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فإن شركة The Saudi Seventh Investment Company نفذت صفقة استحواذ على عدد 65 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون جنيه، بمتوسط سعر 2.08 جنيه للسهم.

ونفذت عملية الشراء شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

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يذكر أن شركة "راميدا" حققت صافي ربح نحو 180 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 111.5 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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